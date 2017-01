Bosz: ‘Als hij tien doelpunten maakt bij Ajax ben ik al heel tevreden’

Hakim Ziyech tikte vorig seizoen in het shirt van FC Twente bijna de twintig doelpunten aan. Nu de spelmaker bij Ajax speelt worden er ook goals van hem verwacht, al ziet Peter Bosz ook dat de Marokkaans international in zijn team een andere rol vervult dan in Enschede. De oefenmeester is dan ook al heel tevreden als Ziyech dit seizoen tot de helft van dat aantal komt.