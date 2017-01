Van Gaal pleit voor andere verlenging: ‘Dan moeten spelers gaan denken'

Louis van Gaal heeft een opmerkelijk idee om de verlengingen op het WK te veranderen. De voormalig bondscoach stelt voor om de teams in zo’n geval steeds kleiner te maken, zodat er sneller een beslissing valt. Hij meent dat de FIFA met zo’n regel echt vooruitstrevend kan zijn.

"Dan moeten spelers gaan nadenken, hun trainer ook. Hoe moet je dat oplossen. En ik garandeer je dat er binnen een kwartiertje een goal valt”, verzekert Van Gaal tegenover De Telegraaf. “Als je echt progressief wilt zijn, en dus niet in shoot-outs of andere vormen denkt, ga je dat als FIFA doen in het voetbal.”

De FIFA besloot vorige week het aantal deelnemende teams aan het WK te verhogen naar 48. Van Gaal is het daar niet mee eens en vindt dat op het WK de besten tegen elkaar moeten spelen. “Wat er nu gebeurt is funest voor de besten én voor de slechtsten als die tegen elkaar moeten spelen. Maar ja, het is het commerciële plaatje van FIFA-baas Infantino. Dat komt de sport niet ten goede."