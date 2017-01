‘Depay wil nu echt komen, dat was niet lang geleden wel anders’

Olympique Lyon is vastberaden om tijdens de huidige transferwindow Memphis Depay binnen te halen. Voorzitter Jean-Michel Aulas heeft tegenover Le Parisien bevestigd dat de Franse club weer in gesprek is met Manchester United, dat twintig miljoen euro voor de buitenspeler wil hebben.

Les Gones zouden al twee biedingen hebben uitgebracht, één van twaalf miljoen euro en één van vijftien miljoen euro. Beiden werden door Manchester United van de tafel geveegd. Volgens Aulas wil Depay zelf ook graag de overstap maken naar Frankrijk. “Memphis wil echt naar Lyon komen en dat was niet lang geleden nog wel anders”, zegt de voorzitter van Olympique Lyon.

“Op dit moment kunnen we niet aan de eis van United voldoen. We proberen alles en blijven het proberen. Maar we moeten het aan het einde van de week wel weten als we nog zaken willen doen”, stelt Aulas. Trainer Bruno Génésio liet eerder al weten dat de komst van Depay naar Lyon topprioriteit heeft.