Swansea slaat na transfer Narsingh opnieuw toe met komst Zweeds international

Swansea City bivakkeert momenteel op de laatste plaats in de Premier League en het is voor de club tijdens de winterse transferperiode dan ook alle hens aan dek. The Swans hebben in een poging om degradatie af te wenden na Luciano Narsingh nu opnieuw toegeslagen op de transfermarkt.

Martin Olsson komt namelijk per direct over van Norwich City, zo hebben de Welshmen via de officiële kanalen laten weten. De 28-jarige linksback, die tot medio 2019 heeft getekend in het Liberty Stadium, moet Paul Clement een extra optie geven achterin. De net aangestelde manager kan nu op die positie enkel kiezen uit Stephen Kingsley en de geblesseerde Neil Taylor.

Swansea heeft overigens ook laten weten dat Marvin Emnes eerder terugkomt van zijn uitleenbeurt bij Blackburn Rovers. De hekkensluiter haalde eerder ook al Kenji Gorré vroegtijdig terug, waardoor het aantal Nederlanders in Wales, naast Narsingh, Leroy Fer en Mike van der Hoorn, op vijf komt te staan.

DONE DEAL! Leroy Fer, Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh, Kenji Gorré en Marvin Eemnes hebben er met Zweeds international Martin Olsson een ploeggenoot bij Swansea City bij gekregen! #swans #norwich #scfc #premierleague Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 17 Jan 2017 om 4:37 PST