Vitesse-captain hoopt op Europees voetbal: ‘Het enige waar het om gaat’

Vitesse kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar kwam sterk uit de winterstop met een 3-1 overwinning op FC Twente. Aanvoerder Guram Kashia is verbaasd over de negatieve geluiden rond de Arnhemmers en is ervan overtuigd dat Vitesse dit seizoen Europees voetbal kan halen.

“Wij moeten de play-offs winnen! Dat is het enige waar het om gaat. Het is niet onmogelijk om dat niveau te halen”, zegt Kashia in gesprek met Voetbal International. Sinds afgelopen weekeinde is Vitesse zevende op de ranglijst, maar de verschillen in de subtop zijn klein. “Ik begrijp niet waarom mensen soms zo negatief zijn. Wij gingen de winterstop in als nummer acht. Iedereen riep: Ze spelen zo slecht, het is niets. Toch kan dit nog steeds een heel mooi seizoen worden.”

De 3-1 overwinning op FC Twente stemt Kashia nog niet direct tevreden. “Het moet nog heel veel beter. Gedurende het seizoen blijven we maar roepen: we hebben kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Alleen willen we dat terugzien in de resultaten”, sprak de aanvoerder van de Arnhemmers. Hij zag dat Vitesse in de eerste helft van het seizoen onnodig wedstrijden uit handen gaf, zoals tegen NEC (1-1) en AZ (2-2). “Die vier punten maakten in de winterstop het verschil tussen een goed en een minder goed gevoel. In de voetballerij gaat het om kleine dingen.”