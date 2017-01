‘Als een van Guardiola’s voorgangers dat had gedaan, zou hij ontslagen zijn’

Het Everton van Ronald Koeman hield afgelopen zondag huis tegen Manchester City en voor Josep Guardiola was de 4-0 nederlaag alweer vierde verliespartij sinds december. De trainer, die groot werd bij Barcelona en Bayern München, lijkt er moeite mee te hebben om zich aan te passen aan het voetbal in de Premier League en Stan Collymore vraagt zich af of Pep wel geschikt is voor het Engelse voetbal.

“Wie heeft hij nu echt beter gemaakt? Claudio Bravo komt niet in de buurt van Joe Hart en Gaël Clichy en Bacary Sagna, twee kampioenen die beiden een berg aan interlands hebben gespeeld, doen het niet beter dan Victor Moses en Marcos Alonso op de backposities”, schrijft de oud-speler van onder meer Liverpool en Aston Villa in de Daily Mirror. “Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, David Silva en Raheem Sterling kunnen wereldpartijen spelen, maar over het algemeen spelen ze maar matig. En John Stones is het toppunt van een niet-verdedigende verdediger.”

“Als die wedstrijd op Goodison Park onder een van Guardiola’s voorgangers was gespeeld, Roberto Mancini of Manuel Pellegrini, dan zouden veel mensen het gezien hebben als een prestatie waarbij een ontslag gerechtvaardigd was”, gaat Collymore verder. “Er is geen flintertje bewijs dat Guardiola het in onze competitie verdient om in één adem genoemd te worden met Antonio Conte.”