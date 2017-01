Vitesse gaat niet akkoord met uitsluiting van drie wedstrijden

Lewis Baker kreeg afgelopen zaterdag in het duel tussen Vitesse en FC Twente een rode kaart. De tuchtcommissie van de KNVB wil de Engelse middenvelder voor drie wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Vitesse gaat niet akkoord met die straf en hoopt in hoger beroep strafvermindering te realiseren.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd haalde Baker FC Twente-verdediger Dejan Trajkovski van achteren neer. Scheidsrechter Ed Jansen bestrafte de middenvelder met een rode kaart. Trainer Henk Fräser sprak na afloop van de wedstrijd tegenover FOX Sports al de hoop uit op een lagere straf. “We moeten ook kijken naar het type speler dat Baker is. Hij is heel sportief, hij wilde een professionele overtreding maken.”

“Ik vind niet dat hij zwaar gestraft moet worden, gezien de aard van de overtreding. Maar het is nu eenmaal zo dat je hiervoor een rode kaart kan krijgen”, besloot de oefenmeester van Vitesse zaterdag. De tuchtcommissie heeft daar dus niet naar geluisterd en een schorsing opgelegd van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Als de straf ook na het hoger beroep gehandhaafd blijft, mist Baker de wedstrijden tegen FC Groningen en AZ. Het hangt er wel vanaf wanneer het hoger beroep dient, want tot die tijd is Baker gewoon speelgerechtigd voor Vitesse.