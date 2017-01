Engelse bond wil schwalbes uitbannen: ‘Op het eerste gezicht een goed idee’

De FA wil schwalbes in de toekomst gaan bestraffen met een schorsing. Als spelers het spel bederven door te overdreven naar de grond te gaan, kunnen ze op basis van videobeelden een aantal wedstrijd uitgesloten worden. De regel is al sinds 2011 ingevoerd in Schotland.

Daar krijgt een speler een schorsing van twee wedstrijden als blijkt dat hij door een schwalbe de scheidsrechter heeft misleid. Greg Clarke, voorzitter van de Engelse voetbalbond, zou er voorstander van zijn om deze regel ook in Engeland door te voeren, maar wil eerst wat meer onderzoek doen. Volgens de Schotse voetbalbond heeft de regel daar bijgedragen aan een positiever imago van het voetbal.

“Op het eerste gezicht is het een goed idee. Er zit alleen een probleem in de details. Wanneer gleed iemand uit en wanneer maakte hij een schwalbe? Dat wordt nu onderzocht”, laat een anonieme bron binnen de FA weten aan The Times. “Er wordt nu over gesproken tussen de Schotse en de Engelse bond. Een afvaardiging van de FA zal naar Schotland reizen om te kijken hoe de regel in zijn werk gaat.”