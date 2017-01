Bosz kreeg hulp: ‘Ik zei nog: ‘Wil je hem dáár neerzetten?’’

Ajax-trainer Peter Bosz kwam in de eerste seizoenshelft met een opvallende zet door Daley Sinkgraven om te turnen tot linksback. Het pakte goed uit en Sinkgraven verdrong Mitchell Dijks uit de basiself van de Amsterdammers. Bosz geeft tegenover Voetbal International toe dat de vondst niet van hem zelf was.

Tonny Bruins Slot analyseert voor Ajax nog altijd tegenstanders en praat daardoor geregeld met de technische staf. De voormalig assistent van Johan Cruijff bij Barcelona overtuigde Bosz om Sinkgraven als linksback te proberen. “Ik zei hem nog: Kom op Tonny, een back moet agressief zijn, hij moet met zijn man mee, daar wil jij hem neerzetten? Tonny opperde ook om Nemanja Gudelj als rechtsback uit te proberen, maar dat zagen we niet zitten”, herinnert Bosz zich.

De ingeving van Bruins Slot was ontstaan door een gebeurtenis in zijn tijd als assistent-trainer bij Barcelona. Destijds had de club, net als Ajax in het begin van het seizoen, ook te kampen met overschot aan middenvelders. Johan Cruijff wilde Sergi daardoor verkopen, maar Bruins Slot zag in hem een goede linksback. Uiteindelijk groeide de Spanjaard uit tot vaste waarde bij Barcelona en 56-voudig Spaans international.