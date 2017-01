Zoon Feyenoord-icoon vergeleken met vader: ‘Hij helpt me bij alles'

Als het over Jordan Larsson gaat, wordt vooralsnog ook vaak de naam van vader Henrik genoemd. De negentienjarige aanvaller verliet deze winter het ouderlijk huis en tekende bij NEC. Afgelopen weekeinde maakte Larsson zijn debuut voor de Nijmegenaren in het duel tegen Willem II.

Omdat zijn vader een prachtige carrière kende, wordt er veel verwacht van Larsson. “Ik probeer daar niet aan te denken”, zegt de Zweedse spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik moet goed voetballen. Natuurlijk praat ik er weleens met mijn vader over hoe ik daarmee moet omgaan. Hij helpt me bij alles. Maar ik moet het toch vooral zelf doen. Het is mijn carrière. Hij vindt dat ik mijn eigen fouten moet maken.”

De overstap naar Nederland betekent een cultuurverandering voor Larsson. Zo wordt er onder trainer Peter Hyballa anders getraind dan hij gewend was. “De intensiteit ligt veel hoger dan ik gewend was, maar gelukkig word ik goed geholpen door mijn ploeggenoten”, vertelt Larsson, die in Nijmegen ook voor het eerst op eigen benen staat. “Ik moet voor het eerst voor mezelf zorgen. Koken bijvoorbeeld. Dat lukt aardig.”