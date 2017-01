Payet maakt zich niet populair met vertrekwens: ‘Hij zit fout op ieder vlak’

Dimitri Payet ligt op ramkoers bij West Ham United. De Franse middenvelder weigert te trainen en spelen om een transfer te forceren en oogst daarmee weinig lof in Engeland. Graeme Souness, ex-speler van onder meer Liverpool, vindt Payet een onbetrouwbare persoonlijkheid.

“Ik had nog nooit van Payet gehoord voordat hij naar Engeland kwam. Dan zie je hem spelen en dat denk je: waarom heb ik nog nooit van jou gehoord terwijl je al 29 bent? Hij is onbetrouwbaar”, laat Souness er geen misverstand over bestaan tegenover talkSPORT. “Hij moet een onbetrouwbare persoonlijkheid zijn en bewijst dat. Hij wil zelf bepalen wanneer hij speelt.”

In februari verlengde Payet zijn contract bij West Ham United tot 2021. “Het zou juist allemaal goed nieuws moeten zijn, maar hij blaast het op. Is het iets persoonlijks? Heeft hij problemen met zijn familie thuis? Als dat het niet is, zit hij fout op ieder vlak. Hij heeft net een nieuw contract getekend, is geliefd bij de club. Dan moet je er juist het beste van maken. Het gras is niet altijd groener.”