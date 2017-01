Maradona krijgt officiële rol bij Napoli: ‘Net als de eerste vrouw in je leven’

Diego Maradona vierde de grootste successen van zijn carrière bij Napoli. De Argentijn is nog altijd een legende in Napels en hij krijgt nu binnen afzienbare tijd een officiële rol bij de Italiaanse club. Maradona wordt wereldwijd ambassadeur van i Partenopei, zo laat voorzitter Aurelio De Laurentiis weten.

Overigens moet Pluisje daar wel eerst nog een probleem voor oplossen. “We hebben in Rome lang met elkaar gesproken. Als Maradona zijn problemen met de belastingdienst oplost, wordt hij wereldwijd ambassadeur van Napoli”, zegt De Laurentiis in de Italiaanse media. Maradona zou in Italië nog een belastingschuld hebben en ligt daarover in de clinch met de Italiaanse fiscus.

Bovendien zal Maradona ereburger van de stad Napels worden. In mei overhandigt de burgemeester van de stad het ereburgerschap aan de Argentijn. “Ik voel me hier thuis, zoals ik altijd gedaan heb”, stelt Maradona. Hij is momenteel in Napels is voor een theatervoorstelling, die is gemaakt over het succes van het Napoli waar hij deel van uitmaakte. “Ik voel de liefde van de Napolitanen nog steeds. Het is net als met de eerste vrouw die ooit in je leven kwam.”