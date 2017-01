Ibrahimovic: ‘Dan is de druk vanuit de media als een speeltuin voor mij’

Zlatan Ibrahimovic heeft bij Manchester United de schijnwerpers altijd op zich gericht staan. Dat geldt ook voor Paul Pogba, sinds afgelopen zomer de duurste voetballer aller tijden. Waar Ibrahimovic zegt te genieten van de druk, lijkt de Franse middenvelder er wat meer moeite mee te hebben. Zijn prijskaartje van 105 miljoen euro hangt zwaar om de nek van Pogba, maar daar lijkt hij minder last van te hebben dan aan het begin van het huidige seizoen.

“Druk is iets waar ik van geniet”, zegt Ibrahimovic volgens de Daily Mirror. “Hoe Paul dat ervaart, kan hij misschien beter zelf beantwoorden. Maar ik denk dat hij er ook wel van houdt, want zonder druk kunnen we niet presteren. Wie aan de top wil blijven, moet 24 uur per dag om kunnen gaan met de druk. En als je goed of beter gaat spelen, dan wordt de druk nog groter. We moeten er mee om kunnen gaan, want we behoren tot de top. Paul is ook top, de druk zal er bij hem altijd zijn.”

Ibrahimovic erkent dat hij geen grotere druk kent dan welke hij zichzelf oplegt. Hij weet ook dat de druk waar jonge spelers vandaag de dag mee om moeten gaan, groter is dan in zijn jonge jaren. “Alles wordt opgeblazen door sociale media. Toen ik net doorbrak, was dat er niet. Nu hoort het erbij”, aldus Ibrahimovic. “De druk om mij heen is niets vergeleken met de druk die ik mezelf opleg. Dat wil ik zelf graag. Ik ben niet tevreden met perfect, ik wil meer dan perfect; in iedere wedstrijd, op elke training. Als ik niet win op de training, ben ik niet blij. Dus stel je maar voor hoe dat is na een wedstrijd. Dat is de soort druk die ik mezelf opleg, dan is de druk vanuit de media als een speeltuin voor mij.”