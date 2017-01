‘Manchester City wil transferrecord verbreken voor komst Messi’

Manchester City gaat werk maken van de komst van Lionel Messi. Althans, dat is wat The Sun dinsdag schrijft. De Engelse topclub heeft volgens de Engelse tabloid aan Barcelona laten weten dat het bereid is om honderd miljoen pond (113 miljoen euro) op tafel te leggen. Het eerste contact met de Catalanen zou eind december gelegd zijn.

Manchester City heeft geen formeel bod uitgebracht op de Argentijns international, maar heeft Barcelona duidelijk gemaakt dat zij het geen probleem vinden om ruimschoots over het transferrecord van Paul Pogba heen te gaan. De Fransman maakte afgelopen zomer voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United. Barcelona heeft geweigerd om een prijskaartje om de nek van Messi te hangen en heeft ook niet laten weten of de 29-jarige sterspeler te koop is.

Bij the Citizens staat Josep Guardiola sinds afgelopen zomer aan het roer en zijn start in de Premier League is niet goed te noemen. Een hereniging met Messi zou er voor moeten zorgen dat Manchester City de strijd aan kan gaan met de Europese topclubs. City denkt tevens dat de band van Guardiola met Messi voor een overstap kan zorgen. The Sun meldt dat Messi in Manchester 909.000 euro per week kan verdienen.