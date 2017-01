PSV investeert negen miljoen: ‘Bij Barcelona gehoord dat het vijf jaar duurt’

Waar bij Ajax het ene na het andere talent doorbreekt in het eerste elftal, gaat dat bij PSV minder vlot. De Eindhovenaren willen meer eigen talent in de hoofdmacht en investeren daarom steeds meer in de jeugdopleiding. Dit jaar wordt De Herdgang op de schop genomen. Het trainingscomplex van de Nederlandse topclub wordt voor negen miljoen euro verbouwd.

De Herdgang krijgt een mini-stadion voor Jong PSV en de jeugdteams krijgen moderne voorzieningen tot hun beschikking. Alles met als doel om meer talent de stap naar het eerste elftal te kunnen laten maken. "Vanuit een achterstand zijn we vijf jaar geleden heel hard aan de slag gegaan daarmee", zegt directeur Toon Gerbrands in De Telegraaf. "Vorig jaar hadden we elf van de 23 spelers die uit de eigen jeugdopleiding kwamen, dit jaar tien. Maar wij vinden dat op termijn de helft van die jongens ook nog eens moet gaan spelen in het eerste elftal. Dit is een proces dat tijd nodig heeft."

Barcelona wordt door Gerbrands als voorbeeld genomen. "We zijn ooit bij FC Barcelona geweest en daar kregen we ook te horen dat zoiets zeker vijf jaar duurt. We vragen van deze jongens dat ze op het niveau Nederlands elftal geraken en daarvan kun je niet zomaar een blik opentrekken. Maar er wordt hard gewerkt om weer een paar toptalenten op dat niveau te brengen."