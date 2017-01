‘Ik word nog een jaar heerlijk doorbetaald, en dat is niet mis, dat salaris'

Louis van Gaal gaf maandag aan dat hij stopt als trainer. De ex-bondscoach sprak de verwachting uit niet meer terug te keren als coach en kijkt een dag later in De Telegraaf terug op zijn carrière. Niet het winnen van de Champions League met Ajax of de prijzen met Barcelona en Bayern München ziet hij als het hoogtepunt in zijn carrière, maar het winnen van de FA Cup met Manchester United.

"Ja, dat was de grootste prestatie", zegt Van Gaal. "Ik heb daar de laatste zes maanden op het schavot gestaan. Met mijn hoofd in een galg. Door toedoen van de Engelse media." De druk op de schouders van de Nederlandse coach was groot en daar had hij last van. "En dan moet je als mens proberen om bij je visie te blijven en die spelers van Manchester United blijven inspireren. Als je dan toch nog de FA Cup wint, wat een echte prijs is in Engeland, ben je daar als coach trots op."

Van Gaal tekende in de zomer van 2014 voor drie seizoenen, maar werd vorig jaar al ontslagen. Daar maakt hij liever zo weinig mogelijk woorden aan vuil. "Maar ik word nog een jaar heerlijk doorbetaald. En dat is niet mis, hoor, dat salaris. Alleen mag ik geen interviews geven."