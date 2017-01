VZ Talentscout - ‘Novo Neymar’ steelt de show op Copinha-toernooi

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Vinícius Júnior, aanvaller uit Brazilië.



De Copa São Paolo Junior is een toernooi voor spelers onder de twintig jaar dat doorgaans ook door internationale scouts goed in de gaten wordt gehouden. Zo zouden de talentenspeurders van Barcelona, Arsenal en Manchester United tijdens de huidige editie gecharmeerd zijn geraakt van Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, beter bekend als Vinícius Júnior. De spits is zestien jaar oud, maar doet al mee met de Onder-19 van Flamengo en maakt momenteel een geweldige indruk op de Copinha.

In zes wedstrijden was de international van Brazilië Onder-17 goed voor vijf assists en drie doelpunten, wat eigenlijk vier treffers hadden moeten zijn daar zijn goal tegen Central ten onrechte vanwege buitenspel werd afgekeurd. Die wedstrijd werd hoe dan ook met 5-0 gewonnen en dus was Vinícius na afloop meer dan tevreden: “Ik ben erg blij dat ik het team heb kunnen helpen. We moeten ons nu blijven focussen, want het is een zware competitie en we hebben steeds weinig tijd om ons voor te bereiden.”



Vooralsnog gaat het met Flamengo goed, want van Central, São Bento, Sãe Caetano, Nacional, opnieuw Sãe Caetano en Cruzeiro werd gewonnen, waardoor het team uit Rio de Janeiro donderdagavond in de kwartfinale mag aantreden tegen Corinthians. De kans is groot dat er dan weer Europese scouts voor Vinícius op de tribune zullen zitten en Barcelona zou zelfs al een bod hebben uitgebracht. “Het boeit ons niet of we wel of geen bod voor Vinícius hebben ontvangen. Wat wil dat eigenlijk zeggen?”, reageerde Rodrigo Caetano.

“Ik ga in ieder geval geen bod accepteren dat onder de vraagprijs ligt. Bovendien hebben we bij Flamengo ook een plan klaarliggen voor Vinícius. Het is onze wens dat hij sportief iets bijdraagt, nog eerder dan financieel. Dat geldt ook voor al onze andere spelers. We beschouwen al onze talenten als onze juwelen”, aldus de algemeen directeur. Het is niet bekend wat de vraagprijs is, maar in het tot medio 2019 doorlopende contract van Vinícius staat in ieder geval een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro.



Ofschoon Vinícius een spits is en Neymar een buitenspeler, wordt de tiener door media al vergeleken met de ster van Barcelona. “Of hij de Novo Neymar is? Ik heb veel van zulke vergelijkingen gezien. Ik heb het ook gezien bij Douglas Costa toen ik nog bij Grêmio werkte. Er zijn spelers geweest bij wie de verwachtingen hoog waren, maar later niet slaagden. Laat ik zeggen dat we er alles aan zullen doen om dat scenario te voorkomen”, besluit Caetano. Wie Viniciús aan het werk wil zien, zal donderdagavond moeten inschakelen bij de kwartfinalewedstrijd tussen Flamengo en Corinthians in de Copa São Paolo.

Naam Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Geboortedatum 12/07/2000

Club Flamengo

Positie Spits

Sterke punten Dribbel, explosiviteit, schot