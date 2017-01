Juventus verrast met nieuw logo en stuit supporters tegen de borst

Juventus heeft maandagavond een nieuw clublogo gepresenteerd. De regerend kampioen van Italië vervangt het herkenbare ovale embleem door een volledig zwart logo met centraal tweemaal een witte letter J. In de reacties op tweets van Juventus tonen veel supporters van de club hun ongenoegen over de keuze.

Het logo werd bekendgemaakt tijdens een speciale ceremonie in Turijn, waar de selectie bij aanwezig was. De club heeft er lang aan gewerkt, gaf voorzitter Andrea Agnelli aan. "We hebben een jaar de tijd genomen om uit te zoeken wat de nieuwe markt verlangt. Maar we willen ook een gevoel van eenheid creëren."

"Dit nieuwe logo is een symbool van de wijze waarop Juventus door het leven gaat", aldus Agnelli. Juventus maakte vanaf 2005 gebruik van het vorige logo, met de herkenbare zwart-witte strepen. Dat logo was een relatief kleine aanpassing ten opzichte van het embleem dat tussen 1991 en 2005 werd gehanteerd.