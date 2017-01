Torino weigert duel met Milan te beslissen en geeft drie punten uit handen

Torino heeft maandagavond verzuimd drie punten te pakken tegen AC Milan. De ploeg van Sinisa Mihajlovic begon goed aan de wedstrijd en kwam al snel met 2-0 voor, waarna de thuisploeg een strafschop onbenut liet. Na rust stelde Milan orde op zaken en wist het terug te komen tot 2-2.

Torino kwam ijzersterk uit de startblokken en overrompelde AC Milan. Het duurde 21 minuten voordat Gianluigi Donnarumma voor de eerste keer moest vissen. Adem Ljajic zag zijn inzet van richting veranderd worden, maar Andrea Belotti stond op de goede plaats en schoot van dichtbij raak. De thuisploeg had de bezoekers bij de keel gegrepen en liet niet los. Vijf minuten na de openingstreffer was het opnieuw raak. Donnarumma bracht in eerste instantie knap redding, maar was verslagen toen Marco Benassi vlak voor het doel met een hakbal scoorde.

Milan kwam maar niet in de wedstrijd en vreesde voor een nog grotere achterstand toen de bal op de stip ging na een half uur voetballen. Ljajic weigerde de wedstrijd te beslissen. Zijn inzet, dwars door het midden, werd gepakt door Donnarumma, die zijn ploeg zodoende in leven hield. De bezoekers haalden het rustsignaal zonder grotere kleerscheuren en verscheen na de thee beter voor de dag.

De aansluitingstreffer liet niet lang op zich wachten. Na 55 minuten gaf Andrea Bertolacci de bal het laatste zetje. Joe Hart deed er alles aan om de bal uit het doel te houden, maar de Engelse sluitpost werd van dichtbij geklopt. Met nog een half uur op de klok tekende Carlos Bacca voor de gelijkmaker. Waar Ljajic eerder in de wedstrijd faalde vanaf elf meter, maakte de Colombiaanse spits geen fout en trok hij de stand gelijk. In het restant van deze vermakelijke wedstrijd kreeg Torino nog goede mogelijkheden om de drie punten in eigen huis te houden, maar Donnarumma stond geen tegendoelpunten meer toe. Milan eindigde het duel met tien man nadat Alessio Romagnoli vlak voor tijd zijn tweede gele kaart pakte.