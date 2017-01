El Ahmadi begint strijd om Afrika Cup in mineur na keepersblunder

Marokko is maandagavond teleurstellend van start gegaan in Groep C van de Afrika Cup. De ploeg van Hervé Renard, de veelbesproken bondscoach die Hakim Ziyech niet opnam in zijn selectie, verloor met 1-0 van DR Congo. Karim El Ahmadi speelde negentig minuten mee. Eerder op de avond had Ivoorkust met ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon reeds punten gemorst tegen Togo.

DR Congo - Marokko 1-0

Het zou 55 minuten duren voordat Congo de score opende, maar Marokko kreeg binnen enkele minuten na de aftrap al een uitgelezen mogelijkheid om dat te doen. Mbark Boussoufa trof van buiten het strafschopgebied de lat. Even later probeerde de middenvelder het opnieuw. De levendige openingsfase bleek geen voorbode voor het restant van de eerste helft, want veel kansen kwamen er niet. Marokko domineerde mede dankzij El Ahmadi op het middenrif. Toch kwam Congo na rust op voorsprong. Doelman Munir tastte mis na een voorzet vanaf de linkerflank, die via de paal belandde bij Junior Kabananga. De ex-speler van RSC Anderlecht zorgde vervolgens voor de 1-0. Lomalisa Mutambala van Congo pakte negen minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Men eindigde zelfs met negen spelers, want aanvoerder Gabriel Zakuani raakte geblesseerd en alle wissels waren reeds gebruikt.

Ivoorkust - Togo 0-0

In het spiksplinternieuwe Stade d'Oyem leken beide ploegen vooral bang om te verliezen, wat resulteerde in een teleurstellende wedstrijd met weinig actie voor beide doelen. Wilfried Zaha, die debuteerde voor Ivoorkust nadat hij de Engelse voetbalnationaliteit had opgegeven, was de meest levendige speler op het veld. Hij wisselde veelvuldig van vleugel en was dreigend met een schot dat maar net over zeilde. De Togolese keeper Kossi Agassa bracht knap redding op een inzet van Jonathan Kodjia van dichtbij, terwijl Serge Aurier in de slotfase een uitstekende kans onbenut liet door ongehinderd naast te koppen. Bij Ivoorkust deed ADO-verdediger Kanon negentig minuten mee, evenals ex-Feyenoorder Salomon Kalou. Sterspeler Emmanuel Adebayor kon weinig gevaar stichten voor Togo.