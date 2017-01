Vreven wint eerste wedstrijd met NAC Breda op bezoek bij oude club

Stijn Vreven heeft zijn eerste wedstrijd met NAC Breda gewonnen. Uit tegen Jong FC Utrecht maakten de Bredanaars geen fout en won het met 0-2. Zodoende kent Vreven een goed debuut op bezoek bij de club waar hij zelf als speler actief was. De doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en kwamen op naam van Arno Verschueren en Robbie Haemhouts.

De Belgische coach verving reeds Marinus Dijkhuizen, die aan de kant werd gezet wegens tegenvallende prestaties. NAC gaf aan zijn aflopende contract niet te willen verlengen, waarna beide partijen direct uit elkaar gingen. Met Vreven aan het roer hoopt men in Breda op betere prestaties en het begin is hoopgevend. Maandagavond kwamen de bezoekers al na vijf minuten de voorsprong. Doelman Thijmen Nijhuis had geen antwoord op het schot van Verschueren.

Vier minuten later had Darren Etto Rosheuvel de stand gelijk kunnen trekken, maar hij zag zijn strafschop gekeerd worden door de Belgische keeper Jorn Brondeel. Het bleek een dure misser, want in de 22ste minuut werd de eindstand bepaald door Haemhouts. Hij probeerde het van afstand en zag doelman Nijhuis blunderen. In het restant van de wedstrijd wisten de beloften van Utrecht niets meer terug te doen. NAC klimt naar de vijfde plaats op de ranglijst.