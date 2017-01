‘Met hem hadden we de LeBron James en de Usain Bolt van het voetbal’

Juventus staat weliswaar aan kop in de Serie A, maar zo zorgeloos als vorig seizoen gaat het niet. Waar de ploeg van Massimiliano Allegri in de hele vorige jaargang vijf wedstrijden verloor, staat de teller halverwege 2016/17 al op vier. Giorgio Chiellini ziet het vertrek van Paul Pogba als een belangrijke verklaring voor het verschil op het veld.

Zondag verloor de Oude Dame nog met 2-1 van Fiorentina. "Vorig seizoen hadden we een speler als Pogba op het middenveld. Dat is de LeBron James en de Usain Bolt van het voetbal", vertelt Chiellini aan Sky Italia. "Dankzij hem konden we een bepaalde speelstijl hanteren. Nu is hij er niet meer en hebben we bepaalde veranderingen moeten doorvoeren."

"Massimiliano Allegri probeert een oplossing te vinden. We zijn niet opeens idioten of clowns geworden", benadrukt de centrumverdediger. "We geven wel te veel kansen weg. Vorig seizoen werden de handschoenen van Gianluigi Buffon nooit vies." De voorsprong van Juventus op nummer twee AS Roma bedraagt één punt. Wel heeft de Turijnse grootmacht een duel tegoed.