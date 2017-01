Sánchez geeft belastingfraude toe en riskeert boete of celstraf

Alexis Sánchez heeft zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Dat gaf de sterspeler van Arsenal maandag toe tegenover een Spaanse rechter. In 2012 en 2013 zou de Chileen via een bedrijf in Malta in totaal 983.443 euro aan inkomsten uit portretrechten hebben verborgen.

Sánchez, die via een videoverbinding met Londen werd ondervraagd vanuit de rechtszaal, heeft het bedrag inmiddels terugbetaald. Desondanks moet hij nog wel vrezen voor een boete. In theorie kan Sánchez tot een celstraf worden veroordeeld, maar vermoedelijk wordt er een akkoord bereikt om dat te voorkomen. Bovendien zou een eventuele celstraf waarschijnlijk kort zijn en celstraffen tot twee jaar worden in Spanje niet uitgezeten bij een eerste vergrijp.

Sánchez speelde ten tijde van de fraude voor Barcelona en is niet de enige (ex-)speler van de club die heeft gesjoemeld met portretrechten. Lionel Messi en Javier Mascherano moesten respectievelijk 2,09 miljoen en 815.000 euro betalen en kregen een celstraf van 21 maanden (Messi) en een jaar (Mascherano). In november eiste de Spaanse justitie nog twee jaar cel en een boete van tien miljoen euro voor Neymar vanwege vermeende belastingfraude rond zijn transfer naar Catalonië.