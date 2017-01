Brands laat smaakmaker lopen: ‘Goede speler, maar wij hebben Bergwijn’

Het ziet ernaar uit dat PSV deze maand geen werk gaat maken van Sam Larsson. De smaakmaker van sc Heerenveen, dit seizoen goed voor zeven doelpunten en zes assists, werd afgelopen zomer als te duur beoordeeld door PSV en inmiddels is technisch manager Marcel Brands van mening dat de club geen behoefte heeft aan Larsson.

Volgens het Eindhovens Dagblad maakte Brands maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie duidelijk dat er geen bod op de Zweed komt. "Larsson is een goede speler, maar wij hebben Steven Bergwijn", verduidelijkte Brands. Op dezelfde receptie liet algemeen directeur Toon Gerbrands al weten dat PSV geen wensen heeft voor versterking op een specifieke positie.

Wel bestaat dat mogelijkheid dat er uitgaande transfers plaatsvinden, beaamt ook Brands. Hij geeft bij FOX Sports toe dat er 'iets' speelt rondom Beto da Silva, waarmee Brands vermoedelijk doelt op de interesse van Sporting Cristal en Grêmio. "Er is ook wat belangstelling voor Florian Jozefzoon. Verder is het redelijk rustig. Er moeten transfersommen tegenover staan, maar als Jozefzoon een mooie kans krijgt willen we daar zeker over nadenken. Beto is nog speler van Jong PSV, dus die situatie is iets anders."