Xavi verwacht krabbel Messi: ‘Zijn hart ligt bij Barcelona’

Ex-ploeggenoot Xavi is ervan overtuigd dat Lionel Messi zijn contract bij Barcelona gaat verlengen. Het bestuur van de Catalanen gaf reeds aan alles in werking te stellen om de Argentijn langer in Camp Nou te houden en Xavi ziet geen reden voor de supporters van Barça om zich zorgen te maken. Hij rekent erop dat Messi zijn toekomst zal verbinden aan de club waar hij al vele records brak.

De huidige verbintenis van Messi loopt af in de zomer van 2018. “Ik twijfel er niet aan dat Messi een nieuw contract gaat tekenen bij Barcelona, absoluut niet”, laat Xavi weten aan FOX Sports. Volgens de ex-speler van de Spaanse grootmacht moeten de geruchten over een eventuele transfer niet serieus worden genomen. “Er zullen altijd geluiden rondom Messi zijn. Hij is de beste speler ter wereld en de media willen altijd over hem schrijven. Maar vaak zit er geen kern van waarheid in en ik weet zeker dat het nu ook zo is”, aldus Xavi.

Luis Suárez en Neymar zijn onlangs door Barcelona beloond met nieuwe contracten en Xavi denkt dat Messi de volgende is. “Hij had bij andere clubs veel meer geld kunnen verdienen waar de eigenaren miljardair zijn, maar zijn hart ligt bij Barcelona. Het gaat hier om liefde tussen hem en de club. Deze relatie zal nog jaren doorgaan.”