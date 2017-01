Debuut Babel eindigt in mineur ondanks zege op succesvolle ploeg Maher

Besiktas heeft de tweede plek achter Istanbul Basaksehir ingenomen in Turkije. De regerend landskampioen won maandagavond met 0-2 van Osmanlispor, dat al sinds 29 oktober niet meer had verloren in de competitie. Ryan Babel debuteerde bij Besiktas en mocht meteen in de basis beginnen, maar viel in de tweede helft uit met een blessure. Adam Maher deed 75 minuten mee bij Osmanlispor, de nummer zes van Turkije.

Talisca werd de man van de wedstrijd in zijn eerste Süper Lig-optreden sinds 28 oktober. De huurling van Benfica was twee maanden geblesseerd, maar keerde vlak voor de jaarwisseling al terug in het bekertoernooi en scoorde toen ook eenmaal tegen Boluspor (2-0). Zijn treffer tegen Osmanlispor was nog een stuk fraaier. Oguzhan Özyakup leverde na twintig minuten met veel gevoel de assist op Talisca, die van afstand meteen uithaalde en de linkerhoek vond. Het was een verdiende voorsprong. Kort daarvoor leek Besiktas al te scoren na een vrije trap, maar een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daar was echter geen sprake van.

De geboren Zaandammer Özyakup schreef opnieuw een assist in een uitwedstrijd op zijn naam; twaalf van zijn veertiende beslissende passes sinds het seizoen 2014/15 waren niet voor eigen publiek. Uiteindelijk bleef Özyakup als enige speler met Nederlandse roots op het veld staan, want Maher werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Osmanlispor en Babel kon de wedstrijd vanwege blessureleed niet afmaken. Of het een ernstige blessure is, werd niet meteen duidelijk. Hij werd naar de kant gehaald voor Kerim Frei. Keeper Fabricio leverde vlak voor tijd een belangrijke redding leverde op een schot van Adrien Regattin en het werd nog 0-2 dankzij Cenk Tosun. Besiktas heeft een punt minder dan koploper Basaksehir.