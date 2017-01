VIDEO - Justin Kluivert: het volgende jeugdproduct van De Toekomst

Justin Kluivert maakte zondag zijn Ajax-debuut. In het duel met PEC Zwolle (1-3 winst) was hij nog voor rust de vervanger van de geblesseerde Amin Younes. De zeventienjarige buitenspeler liet zien wat hij in huis heeft en maakte indruk. Ajax TV blikt terug op zijn debuut in combinatie met prachtige beelden van jaren geleden.