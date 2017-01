PSV houdt hart vast: ‘Deze transferwindow is altijd een heel rare periode’

Voor Toon Gerbrands kan 1 februari niet snel genoeg aanbreken. De algemeen directeur van PSV zag deze maand Marco van Ginkel naar Eindhoven komen, terwijl Luciano Narsingh en Jordy de Wijs zijn vertrokken. Gerbrands geeft aan dat er geen specifieke wensen meer zijn op transfergebied en de beleidsbepaler hoopt dan ook dat de selectie bij elkaar blijft.

"Dit is altijd een heel rare periode wat betreft het technisch gedeelte", geeft Gerbrands aan in gesprek met PSV TV. "Je elftal staat, dus je moet niet twaalf mutaties doorvoeren. Er is ook niet echt een markt. We proberen wel goede spelers weg te halen en soms kan je ergens iemand huren. Met andere woorden: als de kans zich voordoet, dan zijn we scherp. Maar het is niet alsof er nu een heel echelon voetballers binnenkomt. Zo werkt dat niet in de winterstop."

Mogelijk worden Gerbrands en collega-directeur Marcel Brands binnenkort tot actie gedwongen, want maandag schreef L'Équipe dat Olympique Marseille zich deze maand wil versterken met Jetro Willems. Gerbrands heeft geen wens voor een specifieke positie in het elftal, maar erkent dat er nog van alles kan gebeuren. "In Engeland zie je nu ook heel rare transfers plaatsvinden voor gigantische bedragen. Wij zijn altijd blij als het 31 januari is, want je weet nooit wat er kan gebeuren."