PSV beloont toptalenten uit eigen opleiding met nieuwe contracten

Sam Lammers en Dante Rigo blijven langer bij PSV. De twee spelers uit het beloftenelftal hebben hun contract maandag verlengd. De negentienjarige Lammers heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot de zomer van 2021, terwijl Rigo zijn in 2018 aflopende contract heeft verlengd tot medio 2019, met een optie tot 2020. Dat werd maandag bekendgemaakt op een persconferentie.

Lammers sloot dit seizoen aan bij Jong PSV en maakt indruk in de Jupiler League. Hij was al tien keer trefzeker voor de ploeg van Pascal Jansen. Dit seizoen debuteerde de Nederlands jeugdinternational ook nog in de Eredivisie. In november maakte hij zijn eerste speelminuten in het elftal van trainer Phillip Cocu tegen FC Twente (1-1).

“Ik heb aan het echte werk mogen ruiken. Ik hoop nog veel te mogen spelen en aan te sluiten bij het eerste", reageert Lammers op de clubwebsite. “PSV is een prachtige club waar ik al een tijdje rondloop. Ik heb nu heel wat jaren om te laten zien dar ik kan scoren. Luuk de Jong mag van mij nog wel even blijven staan. Ik ga eerst bij Jong PSV veel spelen en mijn doelpunten maken.”

Net als Lammers traint Rigo al mee met de A-selectie. Het is de bedoeling dat het tweetal op korte termijn de definitieve overstap maken naar de selectie van Cocu. De achttienjarige Belg maakte dit seizoen bij Jong PSV zijn debuut in het betaalde voetbal en kwam negen duels in actie. Hij moet nog wachten op zijn eerste minuten in de Eredivisie.