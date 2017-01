Ramos: ‘Ik had het graag anders gezien, maar ik ga mezelf niet veranderen’

Sevilla en Real Madrid stonden afgelopen week twee keer tegenover elkaar in het Ramón Sánchez Pizjuán en Sergio Ramos eiste in beide confrontaties met zijn oude club een hoofdrol op. In het treffen op donderdag in de Copa del Rey wekte hij de woede van het publiek door na een succesvolle Panenka juichend voor het thuispubliek te verschijnen, terwijl hij zondag met een eigen doelpunt de eerste nederlaag van Real in veertig wedstrijden inleidde.

Tijdens die LaLiga-wedstrijd, die in een 2-1 overwinning voor los Rojiblancos eindigde, was Ramos, tot zijn eigen onvrede, het mikpunt van kritiek vanuit het publiek: “Vanaf het moment dat ik het veld opkwam heb ik geprobeerd alles te negeren. Dat eigen doelpunt was een van die dingen die tijdens een wedstrijd kunnen gebeuren. Op persoonlijk gebied speelde ik een geweldige wedstrijd, een van de beste die ik in het Pizjuán heb gespeeld”, blikte hij na de ontmoeting terug.

“Ik kan de realiteit blijkbaar niet veranderen en ik moet het dus accepteren. Ik was graag op een andere manier ontvangen, maar ik ga mezelf niet veranderen vanwege een aantal van hen. Ik ben erg tevreden over mijn instelling”, ging Ramos verder. “Als aanvoerder voelde ik de liefde van mijn eigen team en van onze fans. Ik wil er verder niets meer over zeggen. Als er gewelddadige mensen tussen zitten, moeten er maatregelen worden genomen.”