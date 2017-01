Büttner eerlijk na rentree: ‘Ik zie Vitesse als een tussenstap’

Alexander Büttner doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde er van 2008 tot 2012 in de hoofdmacht. De linksback vertrok daarna naar grootmacht Manchester United, maar zijn periode op Old Trafford verliep niet zoals verwacht. Dinamo Moskou nam de Doetinchemmer vervolgens over, terwijl er ook een verhuurperiode bij Anderlecht volgde.

Büttner liet onlangs echter zijn contract in de Russische hoofdstad ontbinden en keerde na enkele weken van geruchten maandag definitief weer terug in Arnhem. Hij vindt niet dat zijn periode in het buitenland op een mislukking is uitgelopen: “Ik hoorde op tv ‘een handjevol’ wedstrijden. Dan moeten ze maar even in de boeken gaan kijken. Ik weet niet hoeveel vingers ze aan één hand hebben, maar ik heb daar mijn wedstrijden gespeeld.”, blikt hij op de officiële kanalen van zijn nieuwe club terug op zijn tijd bij United.

In zijn eerste seizoen in Moskou verliep eveneens alles naar wens. Het jaar erop bleek echter dat de club van de duurbetaalde krachten afwilde en zo belandde ook Büttner op een zijspoor. Hij kiest nu voor een terugkeer in de Eredivisie, al heeft hij een nieuwe stap naar het buitenland nog niet uit het hoofd gezet: “Ik was met clubs uit Duitsland en uit meerdere landen nog in gesprek, maar dan ga je kijken wat op dit moment het belangrijkste is. Dat is spelen. Ik zie het als een tussenstap. Natuurlijk wil ik hier gaan vlammen en dan kijken wat daarna weer komt.”