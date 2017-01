‘Wereldkampioen verrast door Galatasaray te verlaten voor Japans avontuur’

Lukas Podolski lijkt zijn langste tijd wel gehad te hebben bij Galatasaray en de voormalig Duits international, die in 2014 met zijn land nog het WK in Brazilië wist te winnen, wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar China.

BILD meent nu echter wat anders te weten: volgens het Duitse medium is de in Polen geboren aanvaller inderdaad op weg naar het Verre Oosten, maar gaat hij aan de slag in de Japanse J1 League. Vissel Kobe-eigenaar Hiroshi Mikitani, die rijk werd dankzij zijn internetbedrijf, ziet er namelijk wel wat in om Podolski naar Kobe te halen.

Voor Podolski zou Vissel, in het geval van een transfer, zijn zesde club in het profvoetbal worden. De 31-jarige aanvaller begon zijn loopbaan bij FC Köln en speelde daarna voor Bayern München, Arsenal en Internazionale. Hij streek in 2015 neer in Istanbul.