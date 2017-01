Lazio slaat eerste bod op overbodige Nederlander af

(The Sun)

Zowel Liverpool als Everton heeft wonderkind Gustavo Viera op de radar. De zestienjarige Uruguayaan speelt momenteel bij Liverpool Montevideo in zijn thuisland, dat uitkomt op het hoogste niveau. (The Sun)

Stoke City-trainer Mark Hughes wil Bojan Krkic voorlopig niet laten gaan. De aanvaller wil weg uit Stoke en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Middlesbrough. (Daily Mirror)

AC Milan is tevreden over trainer Vincenzo Montella en wil zijn contract graag verlengen. I Rossoneri gaan dat wel pas aan het einde van het seizoen doen, omdat de club op dit moment geen afleiding wil van de sportieve prestaties. (Gazzetta dello Sport)