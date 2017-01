Ajax moet talent weken missen: ‘Het was een lastige afweging’

Peter Bosz kan voorlopig geen beroep doen op Pelle Clement. De twintigjarige rechtsbuiten is geopereerd aan beide liezen en is pas in maart waarschijnlijk weer inzetbaar, zo laat Ajax via de officiële kanalen weten.

“Het was een lastige afweging omdat ik al een tijdje met deze blessure loop. Tijdens het trainingskamp in Portugal speelde het weer op en kreeg ik er te veel last van”, aldus Clement, die uiteindelijk instemde met een operatie. “Ik heb nog pijn aan de wonden van de operatie, maar ik kijk er naar uit om aan mijn herstel te werken.”

Clement debuteerde in oktober in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys (1-6 winst) in het eerste elftal van Ajax en maakte in dat duel twee doelpunten. Hij staat inmiddels op vier officiële optredens voor de A-ploeg van Bosz.