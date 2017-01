Kluivert trots op zoon: ‘Hij speelt bij de beste club van Nederland’

Justin Kluivert maakte zondag zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en vader Patrick is maar wat trots op zijn zeventienjarige zoon. “Een trotse vader”, erkent de directeur voetbalzaken van Paris Saint-Germain. In onderstaand interview met Omnisport gaat de oud-spits in op de ontwikkeling die zoon Justin in Amsterdam doormaakt!