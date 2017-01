Wegen van Ajax en ‘vechtertje’ scheiden na onderling overleg per direct

Adham El Idrissi verlengde in de winter van 2015 zijn contract bij Ajax nog tot medio 2018, maar de aanvaller zal die verbintenis niet uit gaan dienen. De Amsterdamse club heeft maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen laten weten dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de ontbinding van zijn contract.

El Idrissi werd in de jeugd gezien als een groot talent. In de afgelopen jaren werd hij echter voorbijgestreefd door andere spitsen als Kasper Dolberg en Kaj Sierhuis. De aanvaller kwam zodoende ook nog niet tot een debuut in de Amsterdamse hoofdmacht en moest het tot nu toe doen met zes officiële wedstrijden voor Jong Ajax.

Toen El Idrissi, die vanaf 2006 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax, twee jaar geleden zijn contract verlengde werd hij door toenmalig hoofd jeugdopleiding Wim Jonk nog omschreven als een ‘vechtertje, die andere spelers uit het team met zich meetrekt’. De aanvaller dook in november vorig jaar overigens ook even op bij FC Utrecht, maar slaagde er daar na een proefperiode niet in om een contract af te dwingen.