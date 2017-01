‘Hij heeft net zoveel kwaliteit als Neymar, zo ver durf ik wel te gaan’

Wilfried Zaha maakte al op jonge leeftijd indruk bij Crystal Palace en werd in 2013 dan ook opgepikt door Manchester United. Zijn periode op Old Trafford liep echter uit op een teleurstelling en de buitenspeler is na een eerdere verhuurbeurt sinds 2015 weer definitief terug op Selhurst Park.

Hier begint de vleugelspeler, die onlangs bekend maakte zijn geboorteland Ivoorkust te verkiezen boven een interlandloopbaan in het shirt van het Engelse nationale elftal, weer flitsen van zijn oude niveau te laten zien, merkt ook voormalig ploeggenoot Yannick Bolasie: “Wilf is weer bijna terug op het niveau waarop hij zat voordat hij naar United vertrok”, laat de speler van Everton weten aan de BBC.

“Nu heeft hij weer die doelpunten en assists en ik denk dat dit wel een flink gemis is voor Engeland. Ik denk dat het kwartje gevallen is, wat betreft zijn ontwikkeling, en ik denk dat hij onder de juiste trainer net zoveel kwaliteit heeft als iemand als Neymar. Zo ver durf ik wel te gaan. Neymar zit natuurlijk bij Barcelona, dus het is lastig om hen te vergelijken, maar qua puur talent zit hij op dat niveau.”