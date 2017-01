‘Zlatan was een voorbeeld in de kleedkamer, een echte leider’

Zlatan Ibrahimovic vertrok afgelopen zomer bij Paris Saint-Germain om bij Manchester United te tekenen. De Zweed speelde vier jaar lang een belangrijke rol in de Franse hoofdstad. Marco Verratti zegt dat Ibrahimovic winnaarsmentaliteit naar Parijs bracht en een echte leider was.

Toch vindt de Italiaanse middenvelder niet dat er door het vertrek van Ibrahimovic geen leider meer in de ploeg van PSG zit. “In tegendeel, Zlatan leerde ons om leiders te worden. Hij is een speler die iedereen beter maakt waarmee hij speelt”, zegt Verratti in zijn column op Goal.com. “Het was indrukwekkend om te zien dat hij nog trainde als een jongen van achttien jaar oud. Zlatan was een voorbeeld in de kleedkamer, een echte leider. Hij bracht de winnaarsmentaliteit naar Parijs.”

Verratti zegt dat Ibrahimovic hem onder zijn hoede nam toen hij in Parijs kwam. “Als je 21 bent en je komt in Frankrijk, hebt veel mensen om je heen en verdient veel geld, moet iemand je in balans houden. Voor mij was dat Zlatan”, stelt de Italiaanse middenvelder. “Als iets niet naar zijn zin ging, dan zei hij het meteen. Zo iemand heb je nodig in de kleedkamer, maar je kan er geen twintig van hebben. Er zijn verschillende manieren om een leider te zijn, Thiago Silva en Thiago Motta zijn anders. We hebben geen tekort aan leiders nu, het is alleen anders.”