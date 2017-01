‘Het zou niet zo makkelijk moeten zijn voor iemand van twintig jaar oud’

Dele Alli maakt dit seizoen indruk bij Tottenham Hotspur, met 11 doelpunten in 27 wedstrijden. Om die reden wordt de twintigjarige middenvelder gelinkt aan onder meer Real Madrid en Barcelona. De Engelsman doet oud-trainer Harry Redknapp denken aan Steven Gerrard.

“Toen Steven Gerrard op zeventienjarige leeftijd voor het eerst mee ging trainen met het eerste elftal van Liverpool, dacht ik: we zullen niet snel iemand zien zoals hij”, schrijft Redknapp in zijn column in de Daily Mail. “Nu hebben we iemand als Gerrard in Dele Alli. Hij is nu al bij 25 doelpunten meer betrokken geweest dan Gerrard op zijn leeftijd, ook al speelde Steven wat defensiever.”

De voormalig trainer van onder meer Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers is onder de indruk van Alli. “Hij doet fantastische dingen met de bal. Kijk naar de pass die hij afgelopen weekend op Harry Kane gaf bij het vierde doelpunt. Na negentig minuten spelen, heb ik het idee dat Alli nog een hele wedstrijd kan spelen. Het zou niet zo makkelijk moeten zijn voor iemand van twintig jaar oud.”