Robben tekent voor één jaar bij en blijft Bayern trouw

Arjen Robben heeft zijn aflopende contract bij Bayern München met één seizoen verlengd en ligt nu tot de zomer van 2018 vast in Beieren. De 32-jarige rechtsbuiten speelt sinds 2009 voor Bayern en kwam sindsdien tot 233 wedstrijden.

De 89-voudig international van het Nederlands elftal liet meermaals weten vertrouwen te hebben in de onderhandelingen en die zijn nu dus afgerond, zo laat Bayern via de officiële kanalen weten. “Ik ben gelukkig dat ik nog een jaar voor Bayern speel. Deze club hoort bij de beste clubs van de wereld en München is voor mij en mijn gezin een tweede thuis geworden. Ik wil op topniveau blijven spelen en zoveel mogelijk prijzen pakken”, aldus Robben.

Directeur Karl-Heinz Rummenigge noemt de linkspoot ‘op zijn positie een van de beste profes ter wereld’: “Hij speelt nu acht jaar voor Bayern en is in die periode erg belangrijk voor onze club geworden. We zijn erg trots dat hij nog een jaar ons tenue zal dragen.” In de 233 wedstrijden die Robben voor Bayern speelde, kwam hij tot 121 doelpunten en 79 assists. Hij verdedigde eerder de kleuren van Real Madrid, Chelsea, PSV en FC Groningen.





