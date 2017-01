Kritiek op De Jong: ‘Dan hadden we gezegd: ‘die kan er niets van’’

PSV boekte zaterdagavond een 2-0 overwinning op Excelsior en de doelpunten werden gemaakt door Marco van Ginkel en Davy Pröpper. Luuk de Jong bleef zodoende voor de tiende keer in de laatste elf competitiewedstrijden droog staan en Kenneth Perez begint zich zorgen te maken over de spits.

“Hij heeft het echt uitstekend gedaan na zijn komst naar PSV. Maar: stel je voor dat hij terug was gekomen uit het buitenland en zo had gespeeld als in dit half jaar. Dan had iedereen gezegd: die kan er helemaal niks van”, aldus de analyticus en oud-middenvelder.

“Zijn kaatsen, het lijkt nérgens op. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is”, besluit de Deen in de studio van FOX Sports. De Jong staat dit seizoen op vier treffers in de Eredivisie en in het vorige voetbaljaar maakte hij er nog 26.