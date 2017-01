‘Voormalig Ajacied Bojan dient transferverzoek in’

Bojan Krkic heeft een transferverzoek ingediend, zo meldt Sky Sports. De televisiezender weet dat de 26-jarige aanvaller heeft aangegeven dat hij Stoke City deze maand nog wil verlaten en er is in ieder geval genoeg interesse in hem.

Krkic staat namelijk in de belangstelling van clubs als Middlesbrough, West Bromwich Albion, Las Palmas en Valencia. De enkelvoudig international van de nationale ploeg van Spanje heeft nog een contract tot medio 2020 en zou ongeveer dertien miljoen euro moeten kosten.

Krkic verlengde in februari nog zijn arbeidsovereenkomst, maar is sindsdien een stuk minder belangrijk geworden bij the Potters en kwam dit seizoen 'pas' tot vier doelpunten in twaalf officiële wedstrijden.