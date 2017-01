WAGS: ‘Ik houd gewoon niet van Chinezen, ze doen niet aardig tegen me’

Makers Channel en Voetbalzone zetten dé drijvende krachten achter de voetballer centraal: de voetbalvrouwen. We zien hun ambities en dromen, en ontdekken de ongeschreven regels van deze bijzondere gemeenschap. In de tweede aflevering gaat Justus Dingemanse op bezoek bij Maxime Jongbloed. De vriendin van Lesly de Sa praat onder meer over hoe ze de aanvaller heeft leren kennen, seks voor het huwelijk en waarom ze niet van Chinezen houdt.