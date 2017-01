VIDEO - Kluivert geniet na debuut: ‘Er komt nog meer aan’

Justin Kluivert viel zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle al voor rust in bij Ajax en maakte zodoende zijn officiële debuut in het eerste elftal. De zeventienjarige aanvaller zegt dat hij gespannen was, maar dat die spanning eenmaal op het veld weg was en dat hij verder ‘een goede wedstrijd’ heeft gespeeld.