Van Hanegem hekelt PSV en Feyenoord: ‘Druist tegen alle wetten van topsport in’

PSV en Feyenoord werden voor de winterstop uitgeschakeld in Europa en zien daar naar eigen zeggen de voordelen van in. Willem van Hanegem vindt het onbegrijpelijk dat de clubs daar zo over denken. Het druist volgens de oud-international in tegen de wetten van de topsport.

PSV-trainer Philip Cocu en Feyenoord-directeur Eric Gudde lieten weten dat het met het oog op de competitie geen ramp is om Europees uitgevoetbald te zijn. “Als je als trainer of directeur vindt dat uitschakeling een voordeel is, dan is er nog een lange weg te gaan. Van de lat lager leggen is nog nooit iemand beter geworden”, zegt Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

"Als we rapporten vol schrijven over hoe het Nederlandse voetbal weer aansluiting moet vinden bij de top van Europa, is dit wel een aandachtspuntje", gaat de Kromme verder. “Het druist tegen alle wetten van topsport in om een uitschakeling, op welk niveau ook, juichend te accepteren. Bovendien kun je ook het seizoen nog glans geven als het in de competitie niet loopt zoals gehoopt. Kijk eens hoe blij Leicester City is met de prestaties in Europa, terwijl ze in de competitie voortdurend worden afgedroogd.”