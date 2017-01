Elia looft concurrent: ‘Hij is een van de snelste spelers in de Eredivisie’

Bilal Basaçikoglu moet het dit seizoen vooral van invalbeurten hebben bij Feyenoord. De flanken worden momenteel bezet door Steven Berghuis en Eljero Elia. Laatstgenoemde steekt de 21-jarige Basaçikoglu een hart onder de riem en is onder de indruk van zijn snelheid.

“Hij is één van de snelste spelers in de Eredivisie. Je ziet de dreiging bij hem en elke bal in de diepte is een plaag voor de tegenstander als die juist moet komen om een achterstand goed te maken”, zegt Elia over zijn concurrent tegen De Telegraaf. Basaçikoglu kwam zondag in het Parkstad Limburg Stadion een kwartier voor tijd in het veld als vervanger van Berghuis.

Feyenoord won op bezoek bij Roda JC met 0-2. Elia wist dat de Rotterdammers in de tweede helft zouden gaan scoren. "Je ziet gewoon dat wij de extra krachten hebben. En wij voelen dat zelf als spelers in het veld ook. Vorig seizoen hadden we die extra fitheid ook, maar toen misten we het killerinstinct. Dat is er nu wel”, zegt de 29-jarige vleugelaanvaller. Met name in de eerste helft speelde Feyenoord niet zijn beste spel. “Dat slordige voor rust begrijp ik wel. Je komt uit de winterstop, je bent koploper en je wil zo graag laten zien dat je de beste ploeg bent.”