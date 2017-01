‘Er zijn zoveel middenvelders op de wereld en dan komen ze voor mij’

Gregor Breinburg staat nadrukkelijk in de belangstelling van Los Angeles Galaxy en zou zelf graag de stap naar de Verenigde Staten maken. De 25-jarige middenvelder annex captain van NEC hoopt dat de transfer snel rondkomt en zijn 'American dream' waarheid wordt. Breinburg weet nog goed hoe zijn beginjaren als profvoetballer waren.

In zijn tijd bij De Graafschap was Breinburg stagiair bij Kruidvat, als student detailhandel. "Stickeren, spiegelen, vakken vullen. Natuurlijk denk ik daar wel eens aan. Ook aan de periode dat we het thuis nog met weinig moesten doen. Mijn ouders hadden niet veel", zo vertelt Breinburg in gesprek met het Algemeen Dagblad. NEC heeft momenteel een bod van de Major League Soccer-club in beraad.

Breinburg denkt dat zijn transfer goed gaat komen. "Misschien dat ik nog een aantal wedstrijden hier kan spelen. De competitie in Amerika is namelijk nog niet begonnen." LA Galaxy toonde vorige winter al interesse en dat streelt Breinburg, die gezien wordt als de opvolger van Steven Gerrard. "Er zijn zoveel middenvelders op de wereld en dan komen ze voor mij. Dat vind ik bijzonder."