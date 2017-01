Aanvoerder teleurgesteld in Payet: ‘Heb hem al weken niet gesproken’

Dimitri Payet probeert een transfer te forceren bij West Ham United en weigert daarom voorlopig te trainen en te spelen. Daarmee maakt de Franse middenvelder zich niet populair bij de supporters en zijn medespelers. Aanvoerder Mark Noble haalt flink uit naar Payet en zegt hem al een aantal weken niet gesproken te hebben.

“Ik had een goede relatie met hem. Had, inderdaad, want ik heb hem nu al twee of drie weken niet gesproken. Ik weet niet wat de redenen zijn dat hij dit doet”, zegt Noble in de Britse media. “Ik ben boos en teleurgesteld, omdat ik altijd heb gezegd dat hij de beste speler is waarmee ik ooit gespeeld heb. Als iemand niet voor het team wil spelen, zijn we beter af zonder hem.”

Noble is een kind van West Ham United en doorliep de jeugdopleiding van de club. De middenvelder kan zich dan ook niet voorstellen dat iemand niet voor de club wil spelen. “Dit is een enorme club en hij was hier geliefd. Maar in zo’n situatie veranderen supporters snel van mening”, stelt de aanvoerder van the Hammers. Noble gaf zijn trainer Slaven Bilic een compliment hoe hij met de situatie omgaat. “Je moet wedstrijden winnen en als je beste speler niet wil spelen, moet hij er absoluut iets aan doen.”