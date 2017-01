‘Ik was zelf ook 26 jaar toen ik naar Paris Saint-Germain ging’

Pierre Vermeulen denkt dat Tonny Vilhena de beste beslissing in zijn loopbaan heeft genomen door afgelopen zomer bij Feyenoord te blijven. In de optiek van de voormalig Oranje-international komt de middenvelder met een paar hoofdprijzen beter binnen bij een eventuele nieuwe werkgever, en pas vanaf 23- of 24-jarige leeftijd.

Vermeulen verbaast zich wel eens over het feit dat Vilhena, die afgelopen week 22 jaar is geworden, nog zo jong is en uit één bonk spieren bestaat. "Daarbij is hij nog wendbaar ook en is hij sterk in de kleine ruimte. Hij heeft een goed schot in z’n benen, al kwam dat er vandaag toevallig niet goed uit. Maar in deze stijl is hij enorm belangrijk voor Feyenoord. Het is echt goed dat hij is gebleven."

"Vorig jaar won hij de beker en nu gaat hij misschien weer een grote prijs winnen", zo stelt Vermeulen, die in 1983/84 kampioen met Feyenoord werd, in De Telegraaf. Volgens de oud-voetballer kan Vilhena op dit moment nog meer uit zichzelf halen. "Ik was zelf ook 26 jaar toen ik naar Paris Saint-Germain ging. Op jonge leeftijd heb je gewoon nog niet veel te zoeken in het buitenland. Feyenoord is een grote club, dus voor de grootte van de club hoef je het niet te doen. Als je het doet, ga je voor het geld en voor het niveau van de competitie. Maar dan moet je er helemaal klaar voor zijn.”