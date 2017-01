Klaassen betreurt naderende transfer: ‘Hij is gewend met ons te spelen’

Davy Klaassen denkt dat Ajax Anwar El Ghazi gaat missen. De aanvaller is zelf al zo goed als rond met het Franse Lille en speelde zondag tegen PEC Zwolle waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers. Ajax werkt achter de schermen aan de komst van de Braziliaan David Neres, een vleugelaanvaller van Sao Paulo.

"Een nieuwe speler moet zich altijd aanpassen, Anwar is gewend om met ons te spelen", zo vertelt Klaassen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Al moet ik niet op de zaken vooruit lopen. Bovendien: als zo'n nieuwe speler gelijk draait, hoor je er niemand meer over."

"Ik vind het altijd lastig om over keuzes van anderen te praten. Voor mij geldt dat ik blijf, omdat ik dit seizoen heel graag kampioen wil worden met Ajax", zo benadrukt de captain van Ajax. El Ghazi botste eind oktober met Peter Bosz over de basisplek van Bertrand Traore, 'het vriendje van Bosz'. De aanvaller moest vervolgens een maand bij Jong Ajax aan de slag.